Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung im Stadtgarten - Unbekannte greifen 19-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (16.07.2026)

Radolfzell (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend im Stadtgarten einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Kurz nach 20 Uhr traf der 19-Jährige auf drei ihm unbekannte Personen, als ihm eine davon plötzlich und unvermittelt einen Stoß Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend schlugen die Männer auf ihn ein bis er zu Boden ging. In der Folge traktierten sie ihn mit Tritten, ehe sie von ihm abließen.

Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass einer einen Vollbart und ein weiterer einen Schnauzer hatte.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

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