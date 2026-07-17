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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung im Stadtgarten - Unbekannte greifen 19-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (16.07.2026)

Radolfzell (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend im Stadtgarten einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Kurz nach 20 Uhr traf der 19-Jährige auf drei ihm unbekannte Personen, als ihm eine davon plötzlich und unvermittelt einen Stoß Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend schlugen die Männer auf ihn ein bis er zu Boden ging. In der Folge traktierten sie ihn mit Tritten, ehe sie von ihm abließen.

Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass einer einen Vollbart und ein weiterer einen Schnauzer hatte.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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