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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee
Landkreis Konstanz) Verletzter Radfahrer auf Schulhof (16.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Nach einem Missgeschick hat sich am Donnerstagmorgen ein Radfahrer bei einem Unfall auf einem Schulhof schwer verletzt. Durch einen Zusammenstoß vor Schulbeginn, zwischen zwei 15-jährigen Radlern, an der Markelfinger-Straße stürzte einer der Beiden zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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