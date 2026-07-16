Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Immendingen, A 81, Lkr. TUT) Aquaplaningunfall auf der A 81 mit anschließendem Folgeunfall (23.04.2026)

Engen/Immendingen, A 81, Lkr. TUT (ots)

Erheblicher Sachschaden ist die Folge zweier Unfälle, die sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A 81, zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen ereignet haben.

Gegen 15.15 Uhr war ein 43-jähriger Fahrer eines Ford auf der Autobahn A 81 unterwegs, als er kurz nach dem Rastplatz Engen aufgrund starken Regens und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verlor und das Auto zunächst ins Schleudern kam, gegen die Mittelschutzleitplanke prallte und schließlich auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

An dem nicht mehr fahrbereiten Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro, die Schadenshöhe an den Schutzplankenteilen dürfte sich auf ca. 7.500 Euro belaufen.

Aufgrund des Unfalls hatte sich ein Rückstau gebildet, in dem sich ein 54-jähriger Mann mit seinem Pkw Dacia befand. Nach eigenen Angaben nickte er kurzzeitig ein und fuhr infolgedessen auf den vor ihm befindlichen Mercedes einer 41-jährigen Frau auf. Bei diesem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 6.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin:

Bei Starkregen und/ oder bei auftretenden Aquaplaning gehen Sie vom Gas!

Verringern Sie ihre Geschwindigkeit deutlich!

Schalten Sie auch tagsüber ihr Abblendlicht ein!

Halten Sie einen größeren Abstand zu vor ihnen fahrenden Fahrzeugen!

Schalten Sie ihren Scheibenwischer auf die entsprechenden Sichtverhältnisse ein und vermeiden Sie, in Spurrillen zu fahren!

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe ihrer Fahrzeugreifen! Es wird bei Sommerreifen eine Profiltiefe von 3 Millimetern empfohlen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell