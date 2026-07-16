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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz
Landkreis Konstanz) Vom Regen in die Traufe - Radfahrer verletzt sich schwer (15.07.2026)

Konstanz (ots)

Durch einen Sturz mit seinem Fahrrad und einem darauffolgenden Unfall hat sich am Mittwochabend ein 60-Jähriger schwer verletzt. Auf dem Gehweg der Straße "Zähringerplatz" in Richtung Krankenhaus unterwegs stürzte er, als er zwei Treppenstufen zum parallel verlaufenden Radweg hinunterfuhr. Durch den Sturz fiel der alkoholisierte Mann dann auf die Straße wo zeitgleich ein Bus entlang kam. Der Bus überfuhr einen Fuß des 60-Jährigen. Wegen der schweren Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa drei Promille. Die Unfallermittlungen dauern an. Hierfür sucht die Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können (Tel.: 07733 / 99600).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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