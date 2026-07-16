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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A 81
Landkreis Konstanz) Aquaplaning führt zu Unfall (15.07.2026)

Mühlhausen-Ehingen - A 81 (ots)

Bei regennasser Fahrbahn hat sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Hegau ein Unfall ereignet. Ein 40-järhgier BMW-Fahrer war in Anbetracht der sehr nassen Straße zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte gegen die Mittelleitplanke und verletzte sich dabei leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, während das Auto abgeschleppt wurde.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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