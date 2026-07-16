Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Dauchingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unbelehrbar (15.07.2026)

VS-Villingen, Dauchingen (ots)

Unbelehrbar hat sich am Mittwoch ein 34-Jähriger gezeigt, der sowohl morgens, gegen 8 Uhr, als auch nachmittags, gegen 16 Uhr, verunfallte. Der Tag begann für den Mann denkbar schlecht, als er auf der Kreisstraße 5708, zwischen Obereschach und Weilersbach von der Straße abkam. Ursächlich war die drogenbedingte Beeinflussung des Fahrers, weswegen er die Kontrolle über seinen VW verlor. Dieser war weder zugelassen, noch versichert, aber mit falschen Kennzeichen ausgestattet. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der junge Mann ebenfalls nicht. Der VW war noch fahrbereit, was sich wenige Stunden später aber als Unglück herausstellte. Denn, gegen 16 Uhr, verlor der 34-Jährige - abermals verbotener Weise am Steuer - auf der Kreisstraße 5706 erneut die Kontrolle über den Polo. Kurz nach dem Ortsausgang Dauchingens geriet er in Fahrtrichtung Deißlingen von der Straße ab, überschlug sich und blieb letztlich auf einem Feldweg stehen. Dort traf ihn die Polizei an. Der Rettungsdienst nahm sich des Leichtverletzten an, der sich zum zweiten Mal einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Schaden am VW ist noch nicht beziffert. Fremdschaden, oder eine Gefährdung Dritter sind bislang nicht bekannt.

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