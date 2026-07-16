Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A 81, Lkr. Rottweil) 35-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab (15.07.2026)

Vöhringen, A 81, Lkr. Rottweil (ots)

Vermutlich aufgrund von Aquaplaning ist ein Autofahrer am Mittwoch auf der Autobahn nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abgekommen.

Ein 35-jähriger Mann war mit seinem Skoda gegen 17.45 Uhr auf der Autobahn A 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Sulz am Neckar unterwegs. Vermutlich infolge von Aquaplaning verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

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