Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden - Zeugen gesucht (13.07.2026)

Tuningen, A81 (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ist es auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem folgenschweren Auffahrunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Fahrerin eines BMW auf der linken Fahrspur auf den Mercedes einer 31-Jährigen auf. In der Folge geriet der Mercedes ins Schleudern. Ein nachfolgender Seat, der von einem 25-Jährigen gefahren wurde, kollidierte anschließend mit den beiden Fahrzeugen.

Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Die beiden Fahrerinnen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell