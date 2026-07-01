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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (611) Raub am Plärrer - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Nürnberg (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (30.06.2026) überfielen zwei 18-Jährige einen 26-jährigen Mann am Nürnberger Plärrer und entwendeten Bargeld. Dank des schnellen Eingreifens eines Zeugen nahm die Polizei die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.

Gegen 02:45 Uhr hob ein 26-jähriger Deutscher in einer Sparkassenfiliale am Plärrer Bargeld ab. Nachdem er die Filiale verlassen hatte und sich zu Fuß in nördliche Richtung entfernte, griffen ihn zwei 18-jährige Deutsche nach wenigen Metern an. Die Tatverdächtigen schlugen den Mann zu Boden und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Einem aufmerksamen Zeugen gelang es, die beiden Flüchtenden einzuholen und sie dazu zu bewegen, gemeinsam mit ihm zum Tatort zurückzukehren. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen die beiden 18-Jährigen vorläufig fest.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg am Mittwoch (01.07.2026) gegen beide Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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