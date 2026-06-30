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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (609) Mordfall Marion Baier - Einladung an Medienvertreter

Zirndorf/Kempten (ots)

Wie mit Meldungen 40, 53, 57 und 87 berichtet wurde die damals 12-jährige Marion Baier im Oberasbacher Gemeindeteil Kreutles (Lkrs. Fürth) von einem bislang unbekannten Täter ermordet. Zur Klärung des Cold Cases lädt die Fürther Kriminalpolizei interessierte Medienvertreter zur einer außergewöhnlichen Plakat-Aktion ein.

In der Nacht von Mittwoch (01.07.2026) auf Donnerstag (02.07.2026) jährt sich das Verbrechen, welchem die 12-jährige Marion Baier im Jahre 1973 zum Opfer fiel, zum 53. Mal. Die Ermittler nehmen diesen Tag zum Anlaß, mit einer Plakat-Aktion unweit des Tatorts die Aufmerksamkeit erneut auf die Ermittlungen zu lenken und weitere Hinweise auf den bislang unbekannten Täter zu generieren.

Anschließend verteilt die Fürther Kriminalpolizei Flyer in verschiedenen Wohnanlagen für Senioren. Interessierte Medienvertreter werden eingeladen den Termin zu begleiten. Der leitende Ermittler, Kriminalhauptkommissar Jan Frühwald steht zudem für Interviews zur Verfügung.

Treffpunkt für Medienvertreter ist am

Mittwoch, 01.07.2026 um 12:00 Uhr

Hainbergstraße gegenüber der Hausnummer 20 90522 Oberasbach-Kreutles

Weitere Informationen können über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Erfahrung gebracht werden.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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