Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (12.07.2026)

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) (ots)

Beamte des Polizeireviers Tuttlingen haben Sonntagnacht einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 02 Uhr kontrollierten die Polizisten den 44-jährigen Fahrer eines Renault Kangoo auf der Bahnhofstraße. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Atemalkohol wahr, woraufhin sie einen Atemalkoholtest mit dem Mann durchführten. Nachdem der Test einen Wert von über 1,4 Promille anzeigte, ordneten die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme im Klinikum an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell