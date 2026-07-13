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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Pkw mit Anhänger auf Abwegen - Fahrzeuggespann rollt gegen Hauswand (13.07.2026)

Rottweil (ots)

Am Montagmorgen ist ein Auto in der Hausener Straße gegen eine Hauswand geprallt.

Ein 48-jähriger Mann teilte dem Polizeirevier Rottweil mit, dass er die Handbremse seines Mercedes-Benz nicht ausreichend angezogen habe. Infolgedessen setzte sich der Mercedes mit samt Anhänger selbstständig in Bewegung und rollte zunächst in einen Garten, anschließend prallte das Auto gegen ein Wohnhaus. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich auf über 15.000 Euro, der Sachschaden an der Hauswand konnte bislang nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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