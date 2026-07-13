Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall (11.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls Samstagnacht auf der Dr.-Karl-Storzig-Straße in Tuttlingen. Ein 50-jähriger Opel-Fahrer war gegen 1 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er mit einen am Straßenrand abgestellten Anhänger kollidierte. Durch den Aufprall schob es den Anhänger gegen einen Zaun auf drei weitere abgestellte Autos. Bei dem Opelfahrer konnte durch die aufnehmenden Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb diese nach einem durchgeführten Atemalkoholtest mit dem Wert von über 1,6 Promille, eine ärztliche Blutentnahme im Klinikum anordneten.

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