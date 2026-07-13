Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell an Bodensee

Landkreis Konstanz) Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer (10.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Bei einem Unfall auf der Reichenaustraße hat sich am Freitag, gegen 10:30 Uhr, ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Eine 44-Jährige übersah beim Aussteigen aus einem Skoda den vorbeifahrenden Radfahrer. Dadurch prallte dieser gegen die Tür und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

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