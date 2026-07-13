Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Regionale Satellitenveranstaltung zur "Vierten Aktionswoche der Verkehrssicherheit" am 25. Juli 2026 an der Stadthalle Tuttlingen (13.07.2026)

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Tuttlingen (ots)

Am 25. Juli 2026 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr findet auf dem Vorplatz der Stadthalle Tuttlingen eine regionale Satellitenveranstaltung zur "Vierten Aktionswoche der Verkehrssicherheit" der Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR statt. Das Polizeipräsidium Konstanz sowie die weiteren Kooperationspartner beteiligen sich damit neben sieben weiteren Städten in Baden-Württemberg an der Aktionswoche, die am 17. Juli 2026 durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenminister Manuel Hagel, die Verkehrsministerin Nicole Razavi MdL sowie den Kultusminister Andreas Jung auf dem Landesgartenschaugelände in Ellwangen eröffnet wird.

An der Veranstaltung in Tuttlingen mit dem Schwerpunkt "ZweiRäder - sicher ans Ziel" nehmen neben Polizeibeamten des Referats Prävention auch der ADAC Württemberg e.V., die Kreisverkehrswacht Tuttlingen e.V. sowie die Stadt Tuttlingen teil. Die Besucher sind eingeladen, sich Tipps und Informationen rund um die Verkehrssicherheit einzuholen und beispielsweise mit Rauschbrillen, Reaktionstests sowie einem Pedelec-, E-Scooter- oder Helm-Simulator praktische Erfahrungen zu sammeln. Außerdem sind die Motorräder von ADAC und Polizei sowie ein ADAC-Truck mit dabei.

Die Veranstaltung wird um 10:00 Uhr durch den Polizeivizepräsidenten, Stephan Behnke, im Beisein des Fachbereichsleiters Bürgerdienste und Bevölkerungsschutz, Benjamin Hirsch, eröffnet.

Für die Pressevertretenden findet im Anschluss ein Pressegespräch statt. Über das Erscheinen von Medienvertretenden sowie eine kurze Anmeldung würden wir uns freuen.

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