Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Krankenwagen streift während Einsatzfahrt anderen Pkw

ZEUGENAUFRUF (10.07.2026)

Schramberg (ots)

Am Freitagabend, (10.07.2026), gegen 18:40 Uhr, ereignete sich in Schramberg auf der B462, Oberndorfer Straße in der "Grüner Baum Kurve" ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw. Der Rettungswagen befand sich auf einer Alarmfahrt, weshalb er mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. An der Unfallörtlichkeit ist derzeit eine Baustelle mit einer Bedarfsampelanlage eingerichtet, da hier nur einseitiger Verkehr möglich ist, welcher im Wechsel stattfindet.

Der Krankenwagen (Mercedes-Benz) befuhr die B462, Oberndorfer Straße kommend von Schramberg in Richtung Sulgen und passierte die oben beschriebene Bedarfsampelanlage, trotz dessen, dass diese Rotlicht zeigte. Aus diesem Grund kamen dem Einsatzfahrzeug mehrere Pkw entgegen. Die entgegenkommenden Fahrzeuge räumten die Straße um dem Rettungswagen freie Bahn zu schaffen. Dennoch streift der Rettungswagen mit seiner Fahrzeugseite an einen anderen entgegenkommenden aber stehenden Pkw am Heck entlang, so dass es zu entsprechenden Schäden kam. Der Pkw entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Am Krankenwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Auch an dem Pkw dürfte ein Sachschaden entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 27010, in Verbindung zu setzen.

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