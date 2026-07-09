Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Schillerschule sowie in zwei Verkaufsanhänger im Stadtgarten ein: Polizei bittet um Hinweise (09.07.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen von Mittwoch auf Donnerstag in die Schillerschule sowie zwei Verkaufsanhänger im Stadtgarten.

In der Zeit von 16:00 Uhr bis 06:00 Uhr haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Schillerschule verschafft. Die Täter durchsuchten mehrere Büros, zerstörten mutwillig Einrichtungsgegenstände und entwendeten einen Tresor, der zwischenzeitlich bereits in der Nähe des Wasserreservoirs aufgefunden werden konnte. Die Höhe des angerichteten Schadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Ein weiterer Einbruch wurde durch Unbekannte im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 09:00 Uhr im Stadtgarten begangen. Die Täter brachen zwei Verkaufsanhänger auf, die bereits für den ab morgen stattfindenden Primtalsommer abgestellt waren. Die Unbekannten durchsuchten die Imbisswägen nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend. Auch hier kann die Höhe des Schadens bislang nicht näher eingeschätzt werden.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Inwieweit ein Tatzusammenhang besteht, wird geprüft. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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