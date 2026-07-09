Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) BMW gerät während der Fahrt in Brand - etwa 10.000 Euro Schaden (08.07.2026)

Aldingen (ots)

Am Mittwochabend ist ein Auto im Ortsteil Aixheim vermutlich auf Grund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand geraten und ausgebrannt.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 22:00 Uhr mit seinem BMW auf der Aldinger Straße unterwegs. Während der Fahrt nahm er plötzlich Funkenflug im Rückspiegel sowie Rauch aus dem Motorraum wahr. Kurz nach dem Ortseingang Aixheim konnte der Fahrer sein Auto an einer Bushaltestelle anhalten und verlassen. In der Folge entwickelte sich ein Vollbrand, der schließlich durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

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