PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Hohe Blechschaden an der Kreuzung Goldenbühl- und Wieselsbergstraße (07.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Durch einen Auffahrunfall an der Kreuzung Goldenbühl- und Wieselsbergstraße ist am Dienstag ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Ein 82-Jähriger prallte, gegen 14:15 Uhr, mit seinem BMW gegen das Heck eines vor sich verkehrsbedingt wartenden VW mit einem 77-Jährigen am Steuer. Durch die Wucht des Aufpralls schob er den VW noch auf einen Mercedes und den gegen einen Audi. Neben dem hohen Sachschaden verletzte sich glücklicherweise niemand bei dem Unfall. Drei der vier Wagen mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren