Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Hohe Blechschaden an der Kreuzung Goldenbühl- und Wieselsbergstraße (07.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Durch einen Auffahrunfall an der Kreuzung Goldenbühl- und Wieselsbergstraße ist am Dienstag ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Ein 82-Jähriger prallte, gegen 14:15 Uhr, mit seinem BMW gegen das Heck eines vor sich verkehrsbedingt wartenden VW mit einem 77-Jährigen am Steuer. Durch die Wucht des Aufpralls schob er den VW noch auf einen Mercedes und den gegen einen Audi. Neben dem hohen Sachschaden verletzte sich glücklicherweise niemand bei dem Unfall. Drei der vier Wagen mussten abgeschleppt werden.

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