Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Keine Liebe fürs Kamel (09.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine unerwartete Antipathie gegen Kamele zeigte ein Unbekannter am Donnerstag, um Mitternacht, an der Straße "Löwengasse". Das annähernd lebensgroße Styropor-Kamel - welches zur Dekoration vor einem Restaurant stand - zog unverschuldet den Ärger eines Vandalen auf sich. Dieser stieß das Tier so heftig um, dass es durch den Aufprall auf dem Gehweg erheblichen Schaden, in Höhe von etwa 3.000 Euro, nahm. Die Polizei in Radolfzell sucht nun nach dem Täter und erbittet, unter der Nummer 07732 / 950660, Hinweise.

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