Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Schneller Ermittlungserfolg des Polizeireviers Spaichingen nach Einbruch in Tankstelle vom 07.07.2026 (08.07.2026)

Spaichingen (ots)

Nach dem Einbruch in eine Tankstelle am frühen Dienstagmorgen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6309828) kann das Polizeirevier Spaichingen einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Die Ermittlungen der Polizeibeamten führten zu einem 15-jährigen Tatverdächtigen.

Neben dem Einbruch in die Tankstelle Burger kommt der Jugendliche auch als Tatverdächtiger für einen Fahrraddiebstahl am Bahnhaltepunkt Spaichingen-Mitte, den Diebstahl einer Tasche an einem Marktstand auf dem Rummel am Marktplatz sowie einen Einbruch in den Freibadkiosk in Betracht. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 2. Juli bis zum 7. Juli. Entsprechende Beweismittel zu den einzelnen Taten konnten sichergestellt werden.

Der 15-jährige Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich in die Obhut des Jugendamts Tuttlingen gegeben. Die Ermittlungen des Polizeireviers Spaichingen dauern an.

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