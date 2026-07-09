POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall an Einmündung zum Zubringer Allmendshofen (07.07.2026)
Donaueschingen (ots)
An der neu geregelten Einmündung zum Zubringer Allmendshofen ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall mit etwa 20.000 Euro Schaden gekommen. Ein 81-jähriger Nissan-Fahrer übersah, gegen 13:30 Uhr, an der abknickenden Vorfahrtsstraße einen Mini einer 18-Jährigen. Die beiden Wagen stießen zusammen und mussten anschließend abgeschleppt werden.
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