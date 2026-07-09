Radolfzell am Bodensee (ots) - Eine unerwartete Antipathie gegen Kamele zeigte ein Unbekannter am Donnerstag, um Mitternacht, an der Straße "Löwengasse". Das annähernd lebensgroße Styropor-Kamel - welches zur Dekoration vor einem Restaurant stand - zog unverschuldet den Ärger eines Vandalen auf sich. Dieser stieß das Tier so heftig um, dass es durch den Aufprall ...

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