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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall an Einmündung zum Zubringer Allmendshofen (07.07.2026)

Donaueschingen (ots)

An der neu geregelten Einmündung zum Zubringer Allmendshofen ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall mit etwa 20.000 Euro Schaden gekommen. Ein 81-jähriger Nissan-Fahrer übersah, gegen 13:30 Uhr, an der abknickenden Vorfahrtsstraße einen Mini einer 18-Jährigen. Die beiden Wagen stießen zusammen und mussten anschließend abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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