LPI-SHL: Pkw überschlägt sich

Breitungen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es Dienstagmorgen (14.04.2026) im Keller eines Wohnhauses in der Thomas-Mann-Straße in Breitungen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und lüftete das Gebäude. Ein 63-Jähriger kam leicht verletzt wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache. Rückfragen bitte an: ...

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