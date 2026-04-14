LPI-SHL: Kellerbrand
Breitungen (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es Dienstagmorgen (14.04.2026) im Keller eines Wohnhauses in der Thomas-Mann-Straße in Breitungen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und lüftete das Gebäude. Ein 63-Jähriger kam leicht verletzt wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.
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