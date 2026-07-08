Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, B 462 - L 419

Lkr. Rottweil) 31-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt (08.07.2026)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 462 an der Einmündung zur Landesstraße 419 ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 22-jährige Frau fuhr mit ihrem VW von Sulgen auf die B 462 in Richtung Schramberg auf. Hierbei übersah sie vermutlich die von links kommende 31-jährige Skoda-Fahrerin, die von Schramberg in Richtung Rottweil unterwegs war. Durch den Zusammenstoß des VW mit der Beifahrerseite des Skoda verlor die 31-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die 31-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Die 22-jährige VW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Der Fahrer des Ford-Transporters blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle. Die Polizei sperrte die B 462 für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Heuwies und dem Abzweig in Richtung Aichhalden in beide Fahrtrichtungen. In der Folge wurden die Absperrmaßnahmen durch die Straßenmeisterei Schramberg übernommen und dauern an. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger beauftragt.

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