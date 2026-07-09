Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Lkr. Tuttlingen) Motorrollerfahrer fährt auf Auto auf und flüchtet - etwa 3.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (08.07.2026)

Gosheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Motorroller vom Mittwochnachmittag in der Brühlstraße.

Eine 50-jährige Frau war gegen 17:45 Uhr mit ihrem BMW auf der Brühlstraße in Richtung Gehrenstraße unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Ein nachfolgender, bislang unbekannter Motorrollerfahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto auf. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer über die Gehrenstraße, einen parallel zum Hirschleweg verlaufenden Gehweg bis in den Steigweg. Dort ließ der mutmaßliche Unfallverursacher den beschädigten Motorroller zurück.

Das Kleinkraftrad war weder zum Verkehr zugelassen noch versichert und wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wird als 13 bis 17 Jahre alt, schlank und groß beschrieben. Er war mit einer schwarz-weiß-karierten Hose mit weißen seitlichen Streifen sowie einem weißen T-Shirt bekleidet und trug ein nach hinten gedrehtes Basecap. Außerdem soll der Jugendliche eine schwarze Umhängetasche mitgeführt haben.

Während des Verkehrsunfalls befand sich auch ein unbekannter Zeuge mit einem E-Scooter vor Ort, der zum Unfallzeitpunkt neben dem Rollerfahrer fuhr. Der Jugendliche entfernte sich ebenfalls vom Unfallort und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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