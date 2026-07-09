POL-KN: (Hüfingen
Schwarzwald Baar Kreis) NACHTRAGSMELDUNG - Zeugensuche nach Dachstuhlbrand (07.07.2026)
Hüfingen (ots)
Am Dienstagnachmittag brannte in Hüfingen der Dachstuhl des ehemaligen Gasthofs "Frank" an der Donaueschinger Straße. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6310142
Nun sucht die Kriminalpolizei Hinweise zur Brandentstehung und zum Brandverlauf. Vor Ort anwesende Zeugen, die Foto-, oder Videoaufnahmen fertigten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Villingen in Verbindung zu setzten (07721 / 6010).
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Daniel Brill
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