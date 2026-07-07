Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Dachstuhl eines leerstehenden ehemaligen Gasthofs brennt nieder (07.07.2026)

Hüfingen (ots)

Am Dienstagmittag ist ein leerstehender ehemaliger Gasthof an der Donaueschinger Straße in Brand geraten.

Gegen 13:00 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache im Dachstuhl des Gebäudes ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Drei Arbeiter eines Bauunternehmens, die im Gebäude mit Sanierungsarbeiten beschäftigt waren, konnten den ehemaligen Gasthof unverletzt verlassen.

Trotz des sofort eingeleiteten Löschangriffs der Freiwilligen Feuerwehr brannte der Dachstuhl des Gebäudes komplett nieder. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Eine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Donaueschinger Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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