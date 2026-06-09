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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Autofahrer übersieht Radfahrer beim Rechtsabbiegen: Ein Leichtverletzter (08.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ereignet.

Ein 53-jähriger Mann war gegen 17:00 Uhr mit seinem Opel in der Bahnhofstraße in Richtung Aesculap-Kreisverkehr unterwegs. An der Einmündung zur Ulrichstraße wollte er nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen nachfolgenden 51-jährigen Radfahrer, der sich rechts neben seinem Auto befand. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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