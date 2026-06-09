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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Ein-/Ausfahrt zum Kaufland-Parkplatz - Radfahrer verletzt (08.06.2026)

Singen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Georg-Fischer-Straße am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 47-Jähriger fuhr mit einem Ford Transit vom Parkplatz des Kauflands. Obwohl er sich zuvor versicherte, dass der Geh- und Radweg frei ist, kam es zum Zusammenstoß mit einem den dortigen Radweg entgegen der Fahrtrichtung befahrenden 80-Jährigen, der mit einem Citybike unterwegs war. Der Transporter erfasste den Senior, der zu Fall kam und sich dabei verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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