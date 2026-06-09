Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Paradies) Rennradfahrer fährt in Auto und flüchtet (08.06.2026)

KN-Paradies (ots)

Ein Radfahrer hat am Montag, am frühen Abend, auf der Straße "Alter Graben" einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem VW auf dem "Alten Graben" in Richtung Wendeplatte. Auf Höhe des Palmenhauses querte ein unbekannter Rennradfahrer plötzlich die Straße und prallte frontal in die linke Fahrzeugseite des VW. Davon offensichtlich unbeeindruckte, setzte der Radler seine Fahrt anschließend jedoch einfach fort, ohne sich um eine Regulierung des am Golf verursachten Schadens zu kümmern.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, sehr schlanke Statur, Rennradbrille. Unterwegs war er mit einem roten, älteren Rennrad.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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