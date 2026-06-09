Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte Autofahrerin missachtet Vorfahrt im Kreisverkehr und verursacht Auffahrunfall: Polizei bittet um Hinweise (08.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend hat sich im Aesculap-Kreisverkehr ein Auffahrunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht ereignet.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin missachtete gegen 19:30 Uhr beim Einfahren von der Theodor-Heuss-Straße in den Kreisverkehr die Vorfahrt einer 18-jährigen Fahrschülerin, die sich mit einem Fahrschul-Golf bereits im Kreisverkehr befand. Die Fahrschülerin konnte durch eine Gefahrenbremsung die Kollision mit dem Auto verhindern. Ein nachfolgender 33-jähriger Ford-Fahrer fuhr jedoch auf den VW auf. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro zu kümmern, setzte die Fahrerin des mutmaßlich blauen Autos ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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