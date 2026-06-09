Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte setzen mobile Geschwindigkeitsmessanlage in Brand: Polizei bittet um Hinweise (09.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung an einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Unbekannte setzten gegen 00:25 Uhr den in der Kreuzstraße aufgestellten Enforcement-Trailer der Stadt Tuttlingen in Brand. Durch das Feuer wurde der "Blitzer" erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell