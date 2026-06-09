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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte setzen mobile Geschwindigkeitsmessanlage in Brand: Polizei bittet um Hinweise (09.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung an einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Unbekannte setzten gegen 00:25 Uhr den in der Kreuzstraße aufgestellten Enforcement-Trailer der Stadt Tuttlingen in Brand. Durch das Feuer wurde der "Blitzer" erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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