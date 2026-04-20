Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall fordert zwei Leichtverletzte (18.04.2026)

Furtwangen im Schwarzwald - L 173 (ots)

Auf der Kreuzung der Martin-Schmitt und Bahnhofstraße ist es am Samstagmittag zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Personen gekommen. Durch das Missachten der Vorfahrt stieß der 36-jährige Fahrer eines Audi mit einem Ford zusammen. Der Kleinwagen mit einer 45-Järhigen am Steuer und einem 49-jährigen Beifahrer war vorfahrtsberechtigt auf der Martin-Schmitt-Straße unterwegs. Beim Zusammenstoß verletzten sich die Beiden leicht und kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beteiligten Wagen mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro abgeschleppt werden.

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