Furtwangen (ots) - Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Gegen 00.45 Uhr fiel einer Streife auf der L175 bei Rohrbach ein Autofahrer auf, der schnell von hinten auf den vorausfahrenden Streifenwagen aufschloss. Als das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der Fahrer, wendete das ...

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