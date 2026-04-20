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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer nach Unfall (17.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Freitag hat sich, gegen 15:15 Uhr, im Kreisverkehr der Kirchdorfer- und Steinwiesenstraße ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er einen im Rund befindlichen 58-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen versorgte den Mann. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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