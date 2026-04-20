POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer nach Unfall (17.04.2026)
VS-Villingen (ots)
Am Freitag hat sich, gegen 15:15 Uhr, im Kreisverkehr der Kirchdorfer- und Steinwiesenstraße ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er einen im Rund befindlichen 58-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen versorgte den Mann. Es entstand geringer Sachschaden.
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