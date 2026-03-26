Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Drogen im Zug unterwegs - Strafanzeige

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Bad Bentheim (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze bei einem 38-jährigen Zugreisenden eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Gegen 12:25 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann als Zugreisender im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze während des Halts im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Kontrolle gab er gegenüber der eingesetzten Streife an, Marihuana mitzuführen und händigte eine Tüte mit 50 Gramm der Droge aus. Eine anschließend durchgeführte Durchsuchung förderte allerdings noch mehr zu Tage. So fanden die Fahnder bei dem Mann weitere 36 Gramm Amphetamin und stellten die Drogen anschließend sicher. Den Polen erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Konsumcannnabisgesetz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

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