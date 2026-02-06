Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Unfall auf der Westtangente - vier Personen verletzt - Polizei sucht weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer (05.02.2026)

Konstanz, L221 (ots)

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 221/Westtangente zwischen Wollmatingen und der Einmündung zur Bundesstraße 33 ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr war ein 83-jährige Mitsubishi-Fahrer auf der L221 in Richtung B33 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Mercedes einer 28-Jährigen zusammenstieß. Trotz des Versuchs nach rechts auszuweichen, konnte die Frau die Kollision nicht mehr verhindern. Infolge des Aufpralls riss der hintere, linke Reifen des Mercedes aus der Verankerung, der Mitsubishi touchierte erst die linksseitige Leitplanke, überquerte dann die Fahrbahn und blieb schließlich an der rechten Schutzplanke liegen. Sowohl der 83-Jährige als auch die 28-Jährige und zwei in ihrem Auto mitfahrende Kleinkinder erlitten leichten Verletzungen. Sie kamen alle vier zur weiteren Versorgung mit Rettungswägen in ein Krankenhaus.

Nach Angaben eines hinter dem Mitsubishi fahrenden Zeugen, der mehrfach versuchte den Senior durch Hupen zum Anhalten zu bewegen, soll der 83-Jährige vor dem Unfall bereits über mehrere Kilometer immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten sein, so dass entgegenkommende Autos und ein Lastwagen ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei bittet deshalb weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell