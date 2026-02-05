Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mann durch Hundebiss verletzt - Polizei bittet um Hinweise (31.01.2026)

Konstanz (ots)

Bereits am Samstagabend hat sich an der Reichenaustraße ein Vorfall ereignet, bei dem ein Passant durch einen Hundebiss verletzt worden. Gegen 19.40 Uhr ging ein 62-Jähriger zu Fuß vom Parkplatz an der neuen Rheinbrücke zum Bodenseeforum. Dabei kam ihm ein Unbekannter mit einem angeleinten Hund entgegen. Der 62-Jährige passierte das Tier in etwa zwei Meter Entfernung, was den Hund jedoch nicht davon abhielt, ihn anzuspringen und in die Hüfte zu beißen. Dadurch erlitt der 62-Jährige eine leichte Verletzung, zudem wurde seine Jacke beschädigt. Nachdem er den unbekannten Hundehalter daraufhin um dessen Kontaktdaten bat, rannte dieser davon.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-35 Jahre alt, ungefähr 180-185 Zentimeter groß, kräftige Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Parka mit Kapuze.

Der Hund war etwa kniehoch, hatte ein bulliges Aussehen und grau/beiges Fell.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Hundehalters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell