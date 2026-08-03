Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Karlsruher Südweststadt erlitten zwei E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Den ersten Feststellungen zufolge fuhren die beiden 21 und 25 Jahre alten E-Scooter-Fahrer zu einem derzeit nicht näher bekannten Zeitpunkt auf dem Radfahrstreifen der Karlstraße in Richtung Süden. Vermutlich zwischen der Mathystraße und der Jollystraße übersah ein aus unbekannter Richtung kommender Autofahrer die beiden Rollerfahrer offenbar beim Abbiegen und erfasste sie. Infolge des Zusammenstoßes stürzten die E-Scooter-Fahrer zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach dem Unfall setzte der vermeintliche Unfallverursacher seine Fahrt wohl fort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Die beiden Unfallopfer begaben sich anschließend trotz ihrer Verletzungen selbstständig in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem geflüchteten Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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