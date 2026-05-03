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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Ennepetal (ots)

Zwischen dem 01.05.2026, 18:00 Uhr und 02.05.2026, 09:40 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe an einem Skoda in der Neißestraße ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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