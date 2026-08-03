Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Verdächtige nach mutmaßlichem Raub am Bahnhofsplatz in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Eine Frau und zwei Männer im Alter von 34, 35 und 44 Jahren stehen im dringenden Verdacht, am Samstagmorgen auf dem Bahnhofsplatz einen Mann ausgeraubt zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlief der 48-jährige Geschädigte gegen 08:15 Uhr auf der Straße vor einem ehemaligen Hotel am Bahnhofsplatz, als sich eine Personengruppe näherte. Die Tatverdächtigen sollen den schlafenden Mann in der Folge unvermittelt mit Tritten ins Gesicht, gegen den Kopf und den Oberkörper verletzt und ihm Bargeld aus seiner Jackentasche entwendet haben. Nachdem die Angreifer schließlich von ihrem Opfer abließen, sollen sie sich fußläufig in Richtung des Bahnhofsgebäudes entfernt haben.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung gelang es Beamten der Bundespolizei, die drei Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen und mutmaßliches Diebesgut sicherzustellen.

Die drei Festgenommenen mit polnischer und lettischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft gegen die Beschuldigten an.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden

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