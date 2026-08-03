POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt
Karlsruhe (ots)
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr, offenbar über ein Badezimmerfenster gewaltsam Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines in der Siegriststraße gelegenen Mehrfamilienhauses.
Die Einbrecher nahmen auf ihrem Beutezug diversen Gold- und Silberschmuck sowie Bargeld in vierstelliger Höhe an sich und flüchteten anschließend vermutlich über eine Balkontür.
Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.
Sigrid Lässig, Pressestelle
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