Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr, offenbar über ein Badezimmerfenster gewaltsam Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines in der Siegriststraße gelegenen Mehrfamilienhauses.

Die Einbrecher nahmen auf ihrem Beutezug diversen Gold- und Silberschmuck sowie Bargeld in vierstelliger Höhe an sich und flüchteten anschließend vermutlich über eine Balkontür.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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