Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Einbruch in zwei Reihenhäuser in Pfaffenrot - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 26. Juli, 10:00 Uhr bis 31. Juli, 22:00 Uhr, gewaltsam Zugang in zwei Wohnhäuser in Pfaffenrot

Die Unbekannten brachen eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich gewaltsam auf und gelangten so in das Innere der beiden miteinander verbundenen Reihenhäuser in der Heinrich-Hall-Straße.

Anschließend durchwühlten die Einbrecher beide Häuser und nahmen Schmuck, Bargeld sowie einen Laptop an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt und kann daher noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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