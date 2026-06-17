Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Türöffnung nach Verdacht auf Unglücksfall

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit der Polizei zu einer Türöffnung in die Leberstraße alarmiert. Hintergrund war der Verdacht auf einen Unglücksfall in einer Wohnung.

Die Einsatzkräfte verschafften sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung. Bei der anschließenden Erkundung konnte keine Person in der Wohnung festgestellt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Fenster wieder verschlossen und die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim übergeben.

Die Weinheimer Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter bis gegen 17 Uhr im Einsatz.

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