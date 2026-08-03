Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 28-Jähriger löst Großeinsatz der Polizei aus

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 28-Jähriger am Samstagabend mit einer Schreckschusspistole mehrfach von seinem Balkon schoss, löste er einen Großeinsatz der Polizei aus.

Benachbarte Anwohner alarmierten gegen 21:45 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere Schüsse von einem Balkon in der Danziger Straße wahrnahmen. Da zu Beginn nicht zweifelsfrei verifiziert werden konnte, um was für eine Waffe es sich handelte, fuhren mehrere Streifenbesatzungen an die Anschrift und nahmen Kontakt mit dem 28-Jährigen auf und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten eine Schreckschusspistole samt Munition. Der Betroffene war zudem nicht im Besitz einer entsprechenden Schießerlaubnis.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der offenbar uneinsichtige 28-Jährige muss nun unter anderem mit einer Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Franz Henke, Pressestelle

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