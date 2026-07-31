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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter setzt Wiese in Brand - Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter zündete am Donnerstagabend in Grötzingen mutmaßlich eine Grünfläche in Brand, woraufhin zudem ein angrenzendes Gartenhaus beschädigt wurde.

Nach aktuellem Kenntnisstand entfachte der Täter gegen 21:15 Uhr ein Feuer an einer witterungsbedingt trocknen Wiese im Mittleren Höhenweg. Zeugen entdeckten die Flammen und verständigten umgehend die Feuerwehr und Polizei.

Die Brandfläche umfasste in der Spitze etwa 500 Quadratmeter und setzte im Verlauf auf das Vordach eines angrenzenden Gartenhauses über. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich, noch bevor die Hütte weiteren Schaden erlitt.

In der Gartenhütte befanden sich zur Tatzeit keine Personen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die sich zur genannten Zeit im Bereich des Tatortes aufgehalten haben, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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