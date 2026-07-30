Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

An der Kreuzung "Mühlburger Tor" wurde am Mittwochnachmittag ein 64-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der 64-Jährige gegen 16:10 Uhr mit seinem Kraftrad von der Kaiserallee kommend nach links in die Reinhold-Frank-Straße abbiegen. Noch im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem Pkw Citroen, der von der Stephanienstraße geradeaus Richtung Kaiserallee fuhr. Aufgrund des Zusammenpralls stürzte der Motorradfahrer und erlitt hierbei offenbar mehrere Frakturen. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der 25-jährige Autofahrer verletzte sich nach aktuellem Sachstand nicht.

Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn.

Der Kreuzungsbereich musste aus Richtung Stephanienstraße und von der Reinhold-Frank-Straße in Fahrtrichtung Kriegsstraße für die Dauer der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten bis etwa 18:30 Uhr gesperrt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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