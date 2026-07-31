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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub an 86-Jähriger

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter überfiel am Mittwochmittag eine Seniorin vor ihrer Wohnung und flüchtete anschließend mit ihrer Handtasche.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat die spätere Geschädigte gegen 14:00 Uhr ihre Wohnanschrift in der Kochstraße. Als sie innerhalb des Gebäudes die Wohnungstür aufschloss, stieß sie ein bislang unbekannter Mann von hinten, sodass sie mit ihrem Gesicht auf dem Boden aufprallte. Anschließend nahm der Täter die Handtasche der 86-Jährigen an sich, entnahm deren Inhalt und ließ die Tasche im Treppenhaus zurück.

Die Geschädigte erlitt aufgrund des Sturzes Verletzungen im Gesicht und wurde von einem alarmierten Rettungswagen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Ein bislang ebenfalls unbekannter Zeuge fand im weiteren Verlauf den Geldbeutel der Rentnerin in einem am Hauptbahnhof Karlsruhe befindlichen Mülleimer auf und gab ihn an einem Infopoint ab.

Der Angreifer soll etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80m groß gewesen sein und wies einen hellen Hauttyp auf. Er sprach offenbar akzentfreies Deutsch, war schlank und soll ein weißes Hemd, eine dunkle Hose und einen Aktenkoffer getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen - insbesondere den Finder des Geldbeutels am Hauptbahnhof - sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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