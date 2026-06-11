Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: RP veranstaltet Feuerwehr-Bezirksentscheid in Hünstetten

Sieben Teams treten am 20. Juni im Rheingau-Taunus-Kreis gegeneinander an

Darmstadt (ots)

In Hünstetten-Wallrabenstein im Rheingau-Taunus-Kreis wird am 20. Juni der diesjährige Entscheid der Hessischen Feuerwehr-Leistungsübungen im Regierungsbezirk ausgetragen. 2026 wird es zum zweiten Mal hintereinander eine Gefahrgutübung geben, wobei diese im Vergleich zum Vorjahr leicht angepasst wurde. Der Bezirksentscheid wird vom Regierungspräsidium (RP) Darmstadt veranstaltet, der Rheingau-Taunus-Kreis und die Gemeinde Hünstetten fungieren als Mitorganisatoren und Gastgeber.

Die Wehren haben in ihrem Alltag immer wieder Gefahrguteinsätze auf Firmengeländen zu bewältigen. Auch Freiwillige Feuerwehren müssen dafür gerüstet sein und schnell Hilfe leisten, um größeren Schaden von Personen, Umwelt und Sachwerten abzuwenden. Jede Feuerwehr sollte diese Grundfertigkeiten daher in ihrem Portfolio haben. Dieses Szenario war im vergangenen Jahr erstmals für die Leistungsübungen ausgewählt worden.

Folgende sieben Mannschaften haben sich bei den südhessischen Kreisentscheiden für den Bezirksentscheid qualifiziert: - Kreis Bergstraße: Rimbach - Kreis Darmstadt-Dieburg: Groß-Umstadt/Semd - Main-Kinzig-Kreis: Hammersbach + Steinau-Uerzell/Neustall - Odenwaldkreis: Oberzent/Beerfelden - Wetteraukreis: Friedberg/Dorheim + Wölfersheim/Wölfersheim Die besten sechs Mannschaften des Bezirksentscheids qualifizieren sich für den Entscheid auf Landesebene.

"Die Leistungsübungen haben vor allem das Ziel, die von den Feuerwehrleuten erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in Theorie und Praxis zu ergänzen und zu festigen. Darüber hinaus lassen sie auch den Leistungsstand der Wehren erkennen und tragen dazu bei, diesen weiter zu erhöhen", so Organisator Clemens Englmeier vom RP Darmstadt.

Die Veranstaltung beginnt an dem Samstag um 7.30 Uhr mit der Theorie in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wallrabenstein in Hünstetten-Wallrabenstein und wird anschließend mit der Praxis am nebenan liegenden Sportplatz fortgeführt. Hierzu sind Interessierte herzlich eingeladen. Die Siegerehrung durch Regierungspräsident Prof. Dr. Jan Hilligardt findet gegen 14 Uhr statt.

Hintergrund

Die Feuerwehr-Leistungsübungen werden auf Kreis,- Bezirks- und Landesebene veranstaltet. Beim Bezirksentscheid treffen die Sieger der Kreisentscheide aus dem Regierungsbezirk aufeinander, um ihre Sieger in einem theoretischen und einem praktischen Teil zu ermitteln.

Der Entscheid findet reihum bei den teilnehmenden Landkreisen statt.

Link: https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit-und-kommunales/gefahrenabwehr/brandschutz

(Die Pressemitteilung wurde uns vom Regierungspräsidium Darmstadt zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.)

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