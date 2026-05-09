Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Großübung - Rheingau-Taunus-Kreis trainiert komplexe Gefahrgutlage unter realitätsnahen Bedingungen

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)

Am heutigen Samstag fand im Rheingau-Taunus-Kreis eine groß angelegte Katastrophenschutzübung statt. Zwischen 08:00 und 15:00 Uhr trainierten rund 200 Einsatzkräfte ein anspruchsvolles Szenario, das einen Verkehrsunfall mit Gefahrstofffreisetzung im Bad Schwalbacher Gewerbegebiet "Ober der Hardt" simulierte. Ziel der Übung war es, die Einsatzbereitschaft der Einheiten zu überprüfen, Abläufe zu verbessern und die Zusammenarbeit aller Organisationen weiter zu stärken.

Übungsszenario: Verkehrsunfall mit austretender Salpetersäure

Auf der alten Bäderstraße kam es im Übungsszenario zu einem Zusammenstoß zwischen Bus, Pkw und Lkw. Der Lkw transportierte sechs große Kunststoffbehälter mit Salpetersäure. Durch den Unfall wurden zwei dieser Behälter beschädigt, sodass der Gefahrstoff austrat.

Verletztendarsteller stellten realitätsnah teils schwer verletzte Personen dar.

Die Feuerwehr rettete die Betroffenen unter Atemschutz aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurden die Verletzten Sofort-dekontaminiert, um gefährliche Rückstände zu entfernen, erstversorgt, vom Rettungsdienst gesichtet, um die Dringlichkeit der Behandlung festzustellen und anschließend zu einem sogenannten Behandlungsplatz gebracht.

Dieser Behandlungsplatz wurde durch Sanitätseinheiten auf dem nahegelegenen Gefahrenabwehrcampus in Heidenrod eingerichtet. Dort erfolgte die weitere medizinische Versorgung und die Vorbereitung der Verteilung auf Krankenhäuser.

Ausbreitung der Gefahrstoffwolke - Messungen und Warnungen

Fachberater für chemische Gefahren unterstützten die Einsatzleitung bei der Bewertung der Lage. Durch den Ostwind zog die Gefahrstoffwolke in Richtung Heidenrod und Schlangenbad. Messfahrzeuge führten umfangreiche Luftmessungen durch. Die Ergebnisse: - bis 1.300 m Entfernung: Empfehlung, sich nicht im Freien aufzuhalten; - bis 5.000 m Entfernung: Hinweis auf mögliche Geruchsbelästigung

Hierzu wurden fiktive Warnmeldungen über das Modulare Warnsystem (MoWaS) veranlasst.

An der Übung nahmen unter anderem teil: Führungsgruppe TEL, IuK-Gruppe, KatS-Löschzug, GABC-Messzentrale und Messgruppe, Gefahrstoffzug (CBRN), Dekontaminationszug sowie Sanitätszüge und Betreuungszug.

Als Gäste waren zahlreiche Beobachter vor Ort, darunter Bürgermeister aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, Vertreter der Berufsfeuerwehr Wiesbaden, der Hessischen Landesfeuerwehrschule sowie des Regierungspräsidiums.

Warum sind solche Übungen unerlässlich?

Nur durch regelmäßige, realitätsnahe Übungen können Einsatzkräfte: - Abläufe verbessern - Schwachstellen erkennen - im Ernstfall sicher und schnell handeln.

Die zunehmenden Risiken - Gefahrstoffunfälle, Extremwetter, Stromausfälle oder Lagen mit vielen Verletzten - zeigen, wie wichtig eine gut vorbereitete Gefahrenabwehr ist.

Ein großer Teil des Katastrophenschutzes basiert auf ehrenamtlichem Engagement. Die heutige Übung hat erneut gezeigt, wie wertvoll dieses Engagement ist. Wer sich für Technik, Teamarbeit und sinnstiftende Aufgaben interessiert, ist herzlich eingeladen, Teil einer dieser Einheiten zu werden.

"Solche Übungen zeigen eindrucksvoll, wie wichtig ein gut abgestimmtes Zusammenspiel aller Einsatzkräfte ist", betonte Kreisbrandinspektor Christian Rossel. "Nur wenn wir regelmäßig unter realistischen Bedingungen trainieren, können wir im Ernstfall schnell, sicher und entschlossen handeln. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die heute mit großem Engagement und hoher Professionalität mitgewirkt haben."

In den kommenden Tagen werden die Rückmeldungen der Übungsbeobachter und der teilnehmenden Einheiten ausgewertet und nachbereitet. Damit stellen wir sicher, dass wir aus jeder Übung lernen und die Gefahrenabwehr im Rheingau-Taunus-Kreis kontinuierlich weiterentwickeln - für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger.

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